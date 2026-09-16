Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027

Gia Lai khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: : Chiến dịch “Gọi tên những vì sao đất nước” huy động hơn 11 tỷ đồng; Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình; Gia Lai khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:18

Tin nhanh đầu ngày:

+ Chiến dịch “Gọi tên những vì sao đất nước” huy động hơn 11 tỷ đồng

+ Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

+ Gia Lai khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027

+ Trung đoàn 34 kết nghĩa với phường Hoài Nhơn Nam

+ Chính thức chọn sân Quy Nhơn để HAGL thi đấu Cúp Quốc gia

+ 8 trang trại chăn nuôi heo của tỉnh Gia Lai bị xử phạt 930 triệu đồng

09:41

Nhịp sống hôm nay: Tuy Phước cưỡng chế thu hồi đất của 5 hộ dân để thực hiện Dự án Diêm Vân

10:55

Sắc màu Việt: Đánh giá giá trị tượng sư tử Tháp Mẫm và phù điêu Naga Dương Long

12:18

Sống khỏe: Bổ sung gì cho trẻ thời điểm giao mùa?

13:46

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn; nhiều nơi có giông

null