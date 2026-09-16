(GLO)- Bản tin có các nội dung: : Chiến dịch “Gọi tên những vì sao đất nước” huy động hơn 11 tỷ đồng; Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình; Gia Lai khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027...