Gia Lai khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027

Tin nhanh đầu ngày:
+ Chiến dịch “Gọi tên những vì sao đất nước” huy động hơn 11 tỷ đồng
+ Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình
+ Gia Lai khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027
+ Trung đoàn 34 kết nghĩa với phường Hoài Nhơn Nam
+ Chính thức chọn sân Quy Nhơn để HAGL thi đấu Cúp Quốc gia
+ 8 trang trại chăn nuôi heo của tỉnh Gia Lai bị xử phạt 930 triệu đồng
Nhịp sống hôm nay: Tuy Phước cưỡng chế thu hồi đất của 5 hộ dân để thực hiện Dự án Diêm Vân
Sắc màu Việt: Đánh giá giá trị tượng sư tử Tháp Mẫm và phù điêu Naga Dương Long
Sống khỏe: Bổ sung gì cho trẻ thời điểm giao mùa?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn; nhiều nơi có giông