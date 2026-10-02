Tin nhanh đầu ngày:
+ Tuyến đường Pleiku - Đak Đoa tăng tốc về đích, mở không gian phát triển
+ Khai mạc 2 hội nghị khoa học về quang học, quang phổ và quang tử tại Trường Đại học Quy Nhơn
+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA
+ Phường Quy Nhơn Tây ra mắt mô hình “Hộp thư số - Mặt trận lắng nghe Nhân dân”
+ Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
Nhịp sống hôm nay: Ia Phí tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ 151 người cao tuổi
Câu chuyện thể thao:
+ Nguyễn Thị Loan "đụng độ" võ sĩ Hàn Quốc ở trận mở màn ASIAD 20
+ Bình Định FC ra mắt trước thềm Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2026
Sống khỏe: Mẹo uống cà phê giúp hạn chế biến động đường huyết
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ