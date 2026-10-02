(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tuyến đường Pleiku - Đak Đoa tăng tốc về đích, mở không gian phát triển; Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA; Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm...