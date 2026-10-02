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Tuyến đường Pleiku - Đak Đoa tăng tốc về đích, mở không gian phát triển

Tuyến đường Pleiku - Đak Đoa tăng tốc về đích, mở không gian phát triển

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tuyến đường Pleiku - Đak Đoa tăng tốc về đích, mở không gian phát triển; Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA; Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tuyến đường Pleiku - Đak Đoa tăng tốc về đích, mở không gian phát triển

+ Khai mạc 2 hội nghị khoa học về quang học, quang phổ và quang tử tại Trường Đại học Quy Nhơn

+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

+ Phường Quy Nhơn Tây ra mắt mô hình “Hộp thư số - Mặt trận lắng nghe Nhân dân”

+ Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

08:10

Nhịp sống hôm nay: Ia Phí tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ 151 người cao tuổi

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+ Nguyễn Thị Loan "đụng độ" võ sĩ Hàn Quốc ở trận mở màn ASIAD 20

+ Bình Định FC ra mắt trước thềm Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2026

12:00

Sống khỏe: Mẹo uống cà phê giúp hạn chế biến động đường huyết

13:18

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ

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