Tin nhanh đầu ngày:
+ Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt
+ Gia Lai đón hơn 513 nghìn lượt khách dịp lễ Quốc khánh 2-9
+ Sau Quốc khánh 2-9, công chức, viên chức có thể có thêm kỳ nghỉ 4 ngày
+ Gần 550.000 lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh
+ Đồn Biên phòng Ia Púch lập chốt cảnh báo nguy hiểm tại ngầm tràn bị ngập
Nhịp sống hôm nay: Xuyên lễ cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân
Sắc màu Việt: Ngôi chùa duy nhất ở Gia Lai cúng cỗ mặn, không có sư trụ trì
Sống khỏe: Nên ăn thịt bò bao nhiêu lần một tuần?
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi nắng nóng, Nam bộ và Cao nguyên Trung bộ có mưa giông