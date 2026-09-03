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Sau Quốc khánh 2-9, công chức, viên chức có thể có thêm kỳ nghỉ 4 ngày

Sau Quốc khánh 2-9, công chức, viên chức có thể có thêm kỳ nghỉ 4 ngày

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt; Gia Lai đón hơn 513 nghìn lượt khách dịp lễ Quốc khánh 2-9; Sau Quốc khánh 2-9, công chức, viên chức có thể có thêm kỳ nghỉ 4 ngày; Xuyên lễ cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt

+ Gia Lai đón hơn 513 nghìn lượt khách dịp lễ Quốc khánh 2-9

+ Sau Quốc khánh 2-9, công chức, viên chức có thể có thêm kỳ nghỉ 4 ngày

+ Gần 550.000 lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh

+ Đồn Biên phòng Ia Púch lập chốt cảnh báo nguy hiểm tại ngầm tràn bị ngập

09:30

Nhịp sống hôm nay: Xuyên lễ cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân

11:04

Sắc màu Việt: Ngôi chùa duy nhất ở Gia Lai cúng cỗ mặn, không có sư trụ trì

12:56

Sống khỏe: Nên ăn thịt bò bao nhiêu lần một tuần?

14:25

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi nắng nóng, Nam bộ và Cao nguyên Trung bộ có mưa giông

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