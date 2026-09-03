(GLO)- Bản tin có các nội dung: Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt; Gia Lai đón hơn 513 nghìn lượt khách dịp lễ Quốc khánh 2-9; Sau Quốc khánh 2-9, công chức, viên chức có thể có thêm kỳ nghỉ 4 ngày; Xuyên lễ cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân...