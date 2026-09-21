Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu điểm số, tỉ lệ học sinh khá giỏi cho giáo viên
+ Gia Lai dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027
+ Tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân vì môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới
+ Công an xã Ia Chia tổ chức hội nghị phối hợp với Công an xã Sê San (Vương quốc Campuchia)
+ Không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư, làn số 1
Nhịp sống hôm nay: Ngư dân Nhơn Lý trúng mùa cá cơm
Câu chuyện thể thao:
+ Hơn 300 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Valley City Hotel 2026
+ 25 đội tranh tài tại Giải bóng rổ học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong
Sống khỏe: Có nên rang hạt óc chó, hạnh nhân, đậu phộng?
Thời tiết hôm nay: Phía Đông Gia Lai có thể mưa lớn vào chiều tối