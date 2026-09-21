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Gia Lai dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027

Gia Lai dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu điểm số, tỉ lệ học sinh khá giỏi cho giáo viên; Gia Lai dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027; Không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư, làn số 1...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu điểm số, tỉ lệ học sinh khá giỏi cho giáo viên

+ Gia Lai dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027

+ Tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân vì môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới

+ Công an xã Ia Chia tổ chức hội nghị phối hợp với Công an xã Sê San (Vương quốc Campuchia)

+ Không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư, làn số 1

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