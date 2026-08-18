Tin nhanh đầu ngày:
+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
+ Gia Lai đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên
+ Sẽ vinh danh 200 nhà giáo trong Chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’
+ Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster
+ Gia Lai kiểm tra tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
+ Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Nhịp sống hôm nay:
+ 36 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường trung tâm xã Tơ Tung
+ Xã Ia Le đề xuất đầu tư 280 tỷ đồng xây dựng tuyến đường T8
Sắc màu Việt: Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến diễn ra từ 30-10 đến 8-11
Sống khỏe: Uống cà phê tác động thế nào đến thận?
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 36 độ C