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Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên TW Đảng khóa XIV; Gia Lai đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên; Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster; Sẽ vinh danh 200 nhà giáo trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

+ Gia Lai đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

+ Sẽ vinh danh 200 nhà giáo trong Chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’

+ Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

+ Gia Lai kiểm tra tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

+ Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

09:38

Nhịp sống hôm nay:

+ 36 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường trung tâm xã Tơ Tung

+ Xã Ia Le đề xuất đầu tư 280 tỷ đồng xây dựng tuyến đường T8

11:43

Sắc màu Việt: Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến diễn ra từ 30-10 đến 8-11

13:17

Sống khỏe: Uống cà phê tác động thế nào đến thận?

14:43

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

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