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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

+ Gia Lai đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

+ Sẽ vinh danh 200 nhà giáo trong Chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’

+ Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

+ Gia Lai kiểm tra tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

+ Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự