Tin nhanh đầu ngày:
+ Địa phương có thể đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường nếu thực sự cần thiết
+ Gia Lai chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão
+ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sĩ quan, quân nhân
+ Gia Lai quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 ở Kanagawa
+Trao tặng 900 sim điện thoại làm định danh mức 2 cho người dân các địa phương
+ Đề xuất phạt 100 triệu đồng Hộ kinh doanh Bin Bin
Nhịp sống hôm nay: Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển
Sắc màu Việt: Phát hiện dấu tích lũy đá trên Núi Ngang
Sống khỏe: Người cao huyết áp nên làm gì trước khi đi ngủ?
Thời tiết hôm nay: Trung Bộ có nơi mưa rất to, cao nguyên Trung Bộ tiếp tục mưa giông