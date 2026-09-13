(GLO)- Bản tin có các nội dung: Địa phương có thể đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường nếu thực sự cần thiết; Gia Lai chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa; Gia Lai quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 ở Kanagawa...