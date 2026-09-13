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Địa phương có thể đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường nếu thực sự cần thiết

Địa phương có thể đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường nếu thực sự cần thiết

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Địa phương có thể đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường nếu thực sự cần thiết; Gia Lai chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa; Gia Lai quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 ở Kanagawa...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Địa phương có thể đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường nếu thực sự cần thiết

+ Gia Lai chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão

+ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sĩ quan, quân nhân

+ Gia Lai quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 ở Kanagawa

+Trao tặng 900 sim điện thoại làm định danh mức 2 cho người dân các địa phương

+ Đề xuất phạt 100 triệu đồng Hộ kinh doanh Bin Bin

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Nhịp sống hôm nay: Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

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Thời tiết hôm nay: Trung Bộ có nơi mưa rất to, cao nguyên Trung Bộ tiếp tục mưa giông

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