(GLO)- Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát; Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2026; Công an xã Bình Hiệp đưa người đàn ông đi lạc hơn 40 km về với gia đình… là những thông tin có trong bản tin hôm nay.