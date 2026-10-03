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Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát

Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát; Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2026; Công an xã Bình Hiệp đưa người đàn ông đi lạc hơn 40 km về với gia đình… là những thông tin có trong bản tin hôm nay.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát

+ Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2026

+ Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

+ UBND xã Chư Sê chưa hoàn tất trả nợ cho Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai theo yêu cầu của tỉnh

08:54

Nhịp sống hôm nay: Công an xã Bình Hiệp đưa người đàn ông đi lạc hơn 40 km về với gia đình

10:00

Câu chuyện thể thao:

+ 3 cầu thủ HAGL lên đội tuyển U15 Việt Nam để tham gia FIFA Festival

+ Võ sĩ Taekwondo người Gia Lai thất bại tại ASIAD 20

12:23

Sống khỏe: Người lớn tuổi nên ăn gì để hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu?

13:42

Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông vài nơi

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