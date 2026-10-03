Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát
+ Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2026
+ Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng
+ UBND xã Chư Sê chưa hoàn tất trả nợ cho Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai theo yêu cầu của tỉnh
Nhịp sống hôm nay: Công an xã Bình Hiệp đưa người đàn ông đi lạc hơn 40 km về với gia đình
Câu chuyện thể thao:
+ 3 cầu thủ HAGL lên đội tuyển U15 Việt Nam để tham gia FIFA Festival
+ Võ sĩ Taekwondo người Gia Lai thất bại tại ASIAD 20
Sống khỏe: Người lớn tuổi nên ăn gì để hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu?
Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông vài nơi