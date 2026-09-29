Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
7 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28-9

7 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28-9

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Giáo sư Cổ Minh Đức thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động; 7 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28-9; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:51

Tin nhanh đầu ngày:

+ Giáo sư Cổ Minh Đức thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

+ Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

+ 7 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28-9

+ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Gia Lai 2026: 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt

+ Đến cuối tháng 9, Gia Lai có 2.739 doanh nghiệp thành lập mới

09:06

Nhịp sống hôm nay: Khắc phục tình trạng đất cát dồn đọng trên QL 19

10:56

Sắc màu Việt: “Tháng Tám giỗ Cha” ở phố Biển

12:49

Sống khỏe: Cà chua ăn sống và nấu chín: Cách nào giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn?

14:03

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng nóng, nhiều nơi có mưa giông

null