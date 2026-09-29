Tin nhanh đầu ngày:
+ Giáo sư Cổ Minh Đức thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
+ Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động
+ 7 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28-9
+ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Gia Lai 2026: 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt
+ Đến cuối tháng 9, Gia Lai có 2.739 doanh nghiệp thành lập mới
Nhịp sống hôm nay: Khắc phục tình trạng đất cát dồn đọng trên QL 19
Sắc màu Việt: “Tháng Tám giỗ Cha” ở phố Biển
Sống khỏe: Cà chua ăn sống và nấu chín: Cách nào giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng nóng, nhiều nơi có mưa giông