(GLO)- Bản tin có các nội dung: Giáo sư Cổ Minh Đức thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động; 7 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28-9; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt...