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Gia Lai “chạm biển xanh”, kết nối khách quốc tế tại ITE HCMC 2026

Gia Lai “chạm biển xanh”, kết nối khách quốc tế tại ITE HCMC 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng; Từ ngày 1-9, cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện qua quy trình liên thông điện tử; Gia Lai “chạm biển xanh”, kết nối khách quốc tế tại ITE HCMC 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng

+ Sinh viên điện hạt nhân được miễn ký túc xá, giáo trình

+ Từ ngày 1-9, cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện qua quy trình liên thông điện tử

+ Gia Lai “chạm biển xanh”, kết nối khách quốc tế tại ITE HCMC 2026

+ Hơn 3.000 trẻ dưới 6 tuổi ở An Phú được khám sức khỏe định kỳ

09:00

Nhịp sống hôm nay: Chỉ số lăng quăng, bọ gậy vượt ngưỡng tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết ở Gia Lai

10:49

Sắc màu Việt: Hơn 1.500 tác phẩm tham gia Liên hoan, Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II năm 2026

12:31

Sống khỏe: Đau khớp có nên tập thể dục?

14:15

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

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