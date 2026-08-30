02:00

Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng

+ Sinh viên điện hạt nhân được miễn ký túc xá, giáo trình

+ Từ ngày 1-9, cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện qua quy trình liên thông điện tử

+ Gia Lai “chạm biển xanh”, kết nối khách quốc tế tại ITE HCMC 2026

+ Hơn 3.000 trẻ dưới 6 tuổi ở An Phú được khám sức khỏe định kỳ