Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng
+ Sinh viên điện hạt nhân được miễn ký túc xá, giáo trình
+ Từ ngày 1-9, cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện qua quy trình liên thông điện tử
+ Gia Lai “chạm biển xanh”, kết nối khách quốc tế tại ITE HCMC 2026
+ Hơn 3.000 trẻ dưới 6 tuổi ở An Phú được khám sức khỏe định kỳ
Nhịp sống hôm nay: Chỉ số lăng quăng, bọ gậy vượt ngưỡng tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết ở Gia Lai
Sắc màu Việt: Hơn 1.500 tác phẩm tham gia Liên hoan, Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II năm 2026
Sống khỏe: Đau khớp có nên tập thể dục?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng