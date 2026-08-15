(GLO)- Thống nhất gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một, tổng vốn hơn 800.000 tỉ đồng; Gia Lai hút 178 dự án, vốn đầu tư tăng gần 3 lần; 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa thu phí từ 14-8... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.