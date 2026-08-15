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5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa thu phí từ 14-8

5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa thu phí từ 14-8

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Thống nhất gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một, tổng vốn hơn 800.000 tỉ đồng; Gia Lai hút 178 dự án, vốn đầu tư tăng gần 3 lần; 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa thu phí từ 14-8... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Thống nhất gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một, tổng vốn hơn 800.000 tỉ

+ Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

+ Gia Lai hút 178 dự án, vốn đầu tư tăng gần 3 lần

+ Bộ Giáo dục lấy ý kiến bỏ thi môn thứ ba vào lớp 10

+ Phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

+ Đội nữ U20 Gia Lai giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia 2026

10:01

Nhịp sống hôm nay: 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa thu phí từ 14-8

11:20

Sắc màu Việt: Đưa Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành khu du lịch trọng điểm của Việt Nam

12:52

Sống khỏe: Mè đen – nguồn dinh dưỡng hỗ trợ xương chắc khỏe

14:05

Thời tiết hôm nay: Mưa giông gia tăng, nhiều nơi có mưa lớn

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