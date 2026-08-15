Tin nhanh đầu ngày:
+ Thống nhất gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một, tổng vốn hơn 800.000 tỉ
+ Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ
+ Gia Lai hút 178 dự án, vốn đầu tư tăng gần 3 lần
+ Bộ Giáo dục lấy ý kiến bỏ thi môn thứ ba vào lớp 10
+ Phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em
+ Đội nữ U20 Gia Lai giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia 2026
Nhịp sống hôm nay: 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa thu phí từ 14-8
Sắc màu Việt: Đưa Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành khu du lịch trọng điểm của Việt Nam
Sống khỏe: Mè đen – nguồn dinh dưỡng hỗ trợ xương chắc khỏe
Thời tiết hôm nay: Mưa giông gia tăng, nhiều nơi có mưa lớn