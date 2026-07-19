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Tin nhanh đầu ngày:

+ Cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ thay thế một số cán bộ theo kết quả làm việc

+ Công an tỉnh Gia Lai phát động cao điểm thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

+ Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục

+ Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

+ Phường Hoài Nhơn Bắc trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 năm 2026

+ Chở quá số người quy định, một chủ phương tiện bị xử phạt