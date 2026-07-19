Tin nhanh đầu ngày:
+ Cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ thay thế một số cán bộ theo kết quả làm việc
+ Công an tỉnh Gia Lai phát động cao điểm thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ
+ Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục
+ Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026
+ Phường Hoài Nhơn Bắc trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 năm 2026
+ Chở quá số người quy định, một chủ phương tiện bị xử phạt
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá cà phê tăng trở lại lên 97.800 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang
+ Giá vàng trong nước phục hồi 700.000 đồng mỗi lượng
Câu chuyện thể thao: FIFA sẽ trao phần thưởng đặc biệt chưa từng có cho nhà vô địch World Cup 2026
Sống khỏe: 5 thói quen người bị trào ngược dạ dày nên tránh xa
Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, trời nhiều mây, có mưa rào và giông