Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục

Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ thay thế một số cán bộ theo kết quả làm việc; Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục; FIFA sẽ trao phần thưởng đặc biệt chưa từng có cho nhà vô địch World Cup 2026...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:54

Tin nhanh đầu ngày:

+ Cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ thay thế một số cán bộ theo kết quả làm việc

+ Công an tỉnh Gia Lai phát động cao điểm thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

+ Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục

+ Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

+ Phường Hoài Nhơn Bắc trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 năm 2026

+ Chở quá số người quy định, một chủ phương tiện bị xử phạt

09:24

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá cà phê tăng trở lại lên 97.800 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

+ Giá vàng trong nước phục hồi 700.000 đồng mỗi lượng

12:25

Câu chuyện thể thao: FIFA sẽ trao phần thưởng đặc biệt chưa từng có cho nhà vô địch World Cup 2026

14:19

Sống khỏe: 5 thói quen người bị trào ngược dạ dày nên tránh xa

15:23

Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, trời nhiều mây, có mưa rào và giông

null