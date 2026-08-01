Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II
+ Từ 1-9-2026, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông
+ Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử
+ Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi heo
+ Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU
+ Ia Phí tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Hướng dẫn sử dụng Wifi công cộng miễn phí tại chợ Bình Định và An Thái
Câu chuyện thể thao: Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động giao lưu, biểu diễn võ thuật tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026
Sống khỏe: Khoai tây mọc mầm: Cắt mầm hay bỏ cả củ?
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa giông, miền Trung ngày nắng