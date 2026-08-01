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Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II; Từ 1-9-2026, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông; Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

+ Từ 1-9-2026, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

+ Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

+ Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi heo

+ Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

+ Ia Phí tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

11:06

Nhịp sống hôm nay: Hướng dẫn sử dụng Wifi công cộng miễn phí tại chợ Bình Định và An Thái

12:08

Câu chuyện thể thao: Chuẩn bị chu đáo cho hoạt động giao lưu, biểu diễn võ thuật tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

13:19

Sống khỏe: Khoai tây mọc mầm: Cắt mầm hay bỏ cả củ?

14:53

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa giông, miền Trung ngày nắng

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