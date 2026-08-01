(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II; Từ 1-9-2026, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông; Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử...