Tin nhanh đầu ngày:
+ Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất
+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035
+ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy giữ chức Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI
+ Gia Lai tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025
+ 2 học sinh Gia Lai đạt thành tích cao tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026
+ 229 học sinh tham gia "Trường hè Toán học" năm 2026 tại Gia Lai
+ Sư đoàn 31 khai mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026
Nhịp sống hôm nay:
+ Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử
+ Thông tin người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy đều bị phạt là sai sự thật
Sắc màu Việt: Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba
Sống khỏe: Nha đam hỗ trợ làm dịu vết bỏng nhẹ, nhưng cần dùng đúng cách
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa về chiều tối