Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy giữ chức Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy giữ chức Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035;Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy giữ chức Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI; Gia Lai tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:59

Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

+ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy giữ chức Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI

+ Gia Lai tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025

+ 2 học sinh Gia Lai đạt thành tích cao tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026

+ 229 học sinh tham gia "Trường hè Toán học" năm 2026 tại Gia Lai

+ Sư đoàn 31 khai mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026

09:38

Nhịp sống hôm nay:

+ Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử

+ Thông tin người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy đều bị phạt là sai sự thật

11:35

Sắc màu Việt: Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

12:55

Sống khỏe: Nha đam hỗ trợ làm dịu vết bỏng nhẹ, nhưng cần dùng đúng cách

14:02

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa về chiều tối

null