Tin nhanh đầu ngày:
+ Hoàn thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước 30-8
+ Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng xanh gắn với phát triển bền vững
+ Phường Pleiku tổ chức chương trình “Cà phê với doanh nghiệp”
+ Xã Ia Dơk huy động hơn 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai
+ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" tại xã Nhơn Châu
+ Gia Lai có 11 cơ thủ tham gia Giải billiards - snooker vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026
+ Bảo tàng Pleiku tạm dừng đón khách tham quan đến hết ngày 30-6-2026
Nhịp sống hôm nay:
+ Xe thư viện lưu động phục vụ hơn 500 lượt độc giả ở xã Kbang
+ Giá vàng tiếp tục “bốc hơi” 1,3 triệu đồng mỗi lượng
Sắc màu Việt: Mở lối du lịch dưới tán dừa xanh
Sống khỏe: Đi ngủ trước 21 giờ giúp tăng cường hệ miễn dịch
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác