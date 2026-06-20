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Hoàn thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước 30-8

Hoàn thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước 30-8

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước 30-8; Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng xanh gắn với phát triển bền vững; Phường Pleiku tổ chức chương trình “Cà phê với doanh nghiệp”; Mở lối du lịch dưới tán dừa xanh
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Hoàn thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước 30-8

+ Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng xanh gắn với phát triển bền vững

+ Phường Pleiku tổ chức chương trình “Cà phê với doanh nghiệp”

+ Xã Ia Dơk huy động hơn 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai

+ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" tại xã Nhơn Châu

+ Gia Lai có 11 cơ thủ tham gia Giải billiards - snooker vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026

+ Bảo tàng Pleiku tạm dừng đón khách tham quan đến hết ngày 30-6-2026

09:33

Nhịp sống hôm nay:

+ Xe thư viện lưu động phục vụ hơn 500 lượt độc giả ở xã Kbang

+ Giá vàng tiếp tục “bốc hơi” 1,3 triệu đồng mỗi lượng

11:24

Sắc màu Việt: Mở lối du lịch dưới tán dừa xanh

13:04

Sống khỏe: Đi ngủ trước 21 giờ giúp tăng cường hệ miễn dịch

14:22

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác

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