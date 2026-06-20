(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước 30-8; Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng xanh gắn với phát triển bền vững; Phường Pleiku tổ chức chương trình “Cà phê với doanh nghiệp”; Mở lối du lịch dưới tán dừa xanh