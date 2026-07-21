(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường An Khê và An Bình; Gia Lai đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới; Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió gần 1.500 tỷ đồng...