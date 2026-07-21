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Gia Lai đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới

Gia Lai đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường An Khê và An Bình; Gia Lai đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới; Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió gần 1.500 tỷ đồng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường An Khê và An Bình

+ Gia Lai đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới

+ Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió gần 1.500 tỷ đồng

+ Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

+ Khai mạc Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài

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