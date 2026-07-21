Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường An Khê và An Bình
+ Gia Lai đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới
+ Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió gần 1.500 tỷ đồng
+ Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
+ Khai mạc Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài
Nhịp sống hôm nay:
Tái khởi động điện hạt nhân: Cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ
Sắc màu Việt: Vẻ đẹp của ngôi làng Xê Đăng giữa vùng trà Biển Hồ
Sống khỏe: Nên ăn bao nhiêu yến mạch mỗi ngày để tốt cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng tiếp diễn ở Trung Bộ, cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ