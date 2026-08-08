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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tỉnh Gia Lai và Đại học Bách khoa TP.HCM hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo

+ Gia Lai thu hút thêm 5 dự án đầu tư với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng

+ Ia Dom ra mắt mô hình “Nụ cười nông thôn” hỗ trợ hộ gia đình khó khăn

+ Hợp nhất các đơn vị quản lý rừng đặc dụng vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

+ Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà thờ và phần mộ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo

+ Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh