Tin nhanh đầu ngày:
+ Tỉnh Gia Lai và Đại học Bách khoa TP.HCM hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo
+ Gia Lai thu hút thêm 5 dự án đầu tư với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng
+ Ia Dom ra mắt mô hình “Nụ cười nông thôn” hỗ trợ hộ gia đình khó khăn
+ Hợp nhất các đơn vị quản lý rừng đặc dụng vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh
+ Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà thờ và phần mộ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo
+ Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh
Nhịp sống hôm nay: 107 đội thi tranh tài vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Robotacon WRO 2026
Sắc màu Việt: Sôi động Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn 2026
Sống khỏe: 3 thói quen nhỏ giúp cơ thể săn chắc hơn mỗi ngày
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi nắng nóng, chiều tối đề phòng dông mạnh