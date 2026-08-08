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Tỉnh Gia Lai và Đại học Bách khoa TP.HCM hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Tỉnh Gia Lai và Đại học Bách khoa TP.HCM hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo

BẢO NGỌC BẢO NGỌC

(GLO)- Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý: Tỉnh Gia Lai và Đại học Bách khoa TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác; Gia Lai thu hút thêm 5 dự án đầu tư với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng; Chung kết cấp tỉnh cuộc thi Robotacon WRO 2026; Sôi động Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tỉnh Gia Lai và Đại học Bách khoa TP.HCM hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo

+ Gia Lai thu hút thêm 5 dự án đầu tư với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng

+ Ia Dom ra mắt mô hình “Nụ cười nông thôn” hỗ trợ hộ gia đình khó khăn

+ Hợp nhất các đơn vị quản lý rừng đặc dụng vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

+ Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà thờ và phần mộ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo

+ Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

08:14

Nhịp sống hôm nay: 107 đội thi tranh tài vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Robotacon WRO 2026

10:29

Sắc màu Việt: Sôi động Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn 2026

12:18

Sống khỏe: 3 thói quen nhỏ giúp cơ thể săn chắc hơn mỗi ngày

14:15

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi nắng nóng, chiều tối đề phòng dông mạnh

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