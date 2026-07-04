Tin nhanh đầu ngày:
+ Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026
+ Gia Lai và Viettel tăng tốc chuyển đổi số toàn diện
+ Gia Lai dự kiến có 174 cụm công nghiệp phân bổ trên địa bàn 93 xã, phường
+ Đak Sơmei ra quân hỗ trợ người dân xuống giống gần 68.000 cây cà phê
+ Tổng duyệt chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền
+ Nợ thuế từ 50 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh
Nhịp sống hôm nay:
+ Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa
+ Nhặt được gần 50 triệu đồng, 1 người dân xã Bàu Cạn mang đến Công an giao nộp
Câu chuyện thể thao:
+ Xã Chư Prông giành ngôi nhất môn Vovinam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai
Sống khỏe: Rong biển: Thực phẩm giàu i-ốt, tốt cho tim mạch và tiêu hóa
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung và Nam Bộ nắng gián đoạn