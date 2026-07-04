(GLO)- Bản tin có nội dung: Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026; Gia Lai và Viettel tăng tốc chuyển đổi số toàn diện; Gia Lai dự kiến có 174 cụm công nghiệp phân bổ trên địa bàn 93 xã, phường; Nợ thuế từ 50 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh...