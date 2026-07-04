Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai và Viettel tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Gia Lai và Viettel tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026; Gia Lai và Viettel tăng tốc chuyển đổi số toàn diện; Gia Lai dự kiến có 174 cụm công nghiệp phân bổ trên địa bàn 93 xã, phường; Nợ thuế từ 50 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:55

Tin nhanh đầu ngày:

+ Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026

+ Gia Lai và Viettel tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

+ Gia Lai dự kiến có 174 cụm công nghiệp phân bổ trên địa bàn 93 xã, phường

+ Đak Sơmei ra quân hỗ trợ người dân xuống giống gần 68.000 cây cà phê

+ Tổng duyệt chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền

+ Nợ thuế từ 50 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

08:40

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

+ Nhặt được gần 50 triệu đồng, 1 người dân xã Bàu Cạn mang đến Công an giao nộp

10:40

Câu chuyện thể thao:

+ Xã Chư Prông giành ngôi nhất môn Vovinam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

12:02

Sống khỏe: Rong biển: Thực phẩm giàu i-ốt, tốt cho tim mạch và tiêu hóa

13:14

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung và Nam Bộ nắng gián đoạn

null