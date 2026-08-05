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Bắt đầu được lọc ảo đối với hơn 7,1 triệu nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026

Bắt đầu được lọc ảo đối với hơn 7,1 triệu nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ngành ngoại giao cần tập trung vào 3 yêu cầu lớn trong tình hình mới; Bắt đầu được lọc ảo đối với hơn 7,1 triệu nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026; Doanh thu du lịch lữ hành Gia Lai đạt hơn 226 tỷ đồng, tăng 32,7%...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ngành ngoại giao cần tập trung vào 3 yêu cầu lớn trong tình hình mới

+ Bắt đầu được lọc ảo đối với hơn 7,1 triệu nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026

+ Doanh thu du lịch lữ hành Gia Lai đạt hơn 226 tỷ đồng, tăng 32,7%

+ Chư Prông ghi nhận thêm lỗ khoan tự phun hỗn hợp khí và nước

+ Xử lý hàng chục công trình lấn chiếm hành lang ATGT trên quốc lộ 19

+ 2 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập lên đội tuyển U20 Việt Nam

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Nhịp sống hôm nay: Phường Thống Nhất ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số”

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13:39

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng gián đoạn, Nam Bộ chiều tối có giông

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