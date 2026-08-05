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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ngành ngoại giao cần tập trung vào 3 yêu cầu lớn trong tình hình mới

+ Bắt đầu được lọc ảo đối với hơn 7,1 triệu nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026

+ Doanh thu du lịch lữ hành Gia Lai đạt hơn 226 tỷ đồng, tăng 32,7%

+ Chư Prông ghi nhận thêm lỗ khoan tự phun hỗn hợp khí và nước

+ Xử lý hàng chục công trình lấn chiếm hành lang ATGT trên quốc lộ 19

+ 2 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập lên đội tuyển U20 Việt Nam