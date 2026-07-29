Gia Lai Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng; Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục...

