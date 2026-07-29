Gia Lai Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục

Tin nhanh đầu ngày:
+ Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng
+ Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị
+ Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục
+ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thành lập 2 công đoàn cơ sở
+ Triển lãm Mỹ thuật khu vực V: Gia Lai có 72 tác phẩm được chọn trưng bày
+ Gia Lai: Xử phạt nhiều trang trại chăn nuôi heo vi phạm về môi trường
Nhịp sống hôm nay: Nhiều tuyến đường ở khu vực Pleiku cắm biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h
Sắc màu Việt: Khu nhà trên cây ở Măng Đen lọt vào đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới
Sống khỏe: Bắp Mỹ và bắp nếp: Loại nào tốt hơn cho đường huyết?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn