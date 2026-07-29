Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục

Gia Lai Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng; Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:00

Tin nhanh đầu ngày:

+ Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng

+ Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

+ Tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục

+ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thành lập 2 công đoàn cơ sở

+ Triển lãm Mỹ thuật khu vực V: Gia Lai có 72 tác phẩm được chọn trưng bày

+ Gia Lai: Xử phạt nhiều trang trại chăn nuôi heo vi phạm về môi trường

09:28

Nhịp sống hôm nay: Nhiều tuyến đường ở khu vực Pleiku cắm biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h

10:36

Sắc màu Việt: Khu nhà trên cây ở Măng Đen lọt vào đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

12:30

Sống khỏe: Bắp Mỹ và bắp nếp: Loại nào tốt hơn cho đường huyết?

13:43

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

null