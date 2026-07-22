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Gia Lai bố trí hơn 239 tỷ đồng triển khai giáo dục STEM năm 2026

Gia Lai bố trí hơn 239 tỷ đồng triển khai giáo dục STEM năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Truy điệu và an táng 3 liệt sĩ tại phường Hoài Nhơn Nam; Đại tá Lê Văn Trường giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655; Gia Lai bố trí hơn 239 tỷ đồng triển khai giáo dục STEM năm 2026; Cơ sở bán quần áo giả mạo nhãn hiệu bị phạt 46,5 triệu đồng…
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Truy điệu và an táng 3 liệt sĩ tại phường Hoài Nhơn Nam

+ Đại tá Lê Văn Trường giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655

+ Gia Lai bố trí hơn 239 tỷ đồng triển khai giáo dục STEM năm 2026

+ Công bố quyết định thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai

+ Cơ sở bán quần áo giả mạo nhãn hiệu bị phạt 46,5 triệu đồng

08:03

Nhịp sống hôm nay:

+ Xã Ia Pnôn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi

+ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khám miễn phí cho trẻ em có dị tật bẩm sinh

10:25

Câu chuyện thể thao:

+ Đội U11 tỉnh Gia Lai tranh tài tại Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc

+ Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026

12:50

Sống khỏe: Đậu đen hầm với nước dừa giúp kiểm soát đường huyết

13:55

Thời tiết hôm nay: Thời tiết tỉnh Gia Lai phổ biến ít mây, trời nắng nóng

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