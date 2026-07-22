(GLO)- Bản tin có các nội dung: Truy điệu và an táng 3 liệt sĩ tại phường Hoài Nhơn Nam; Đại tá Lê Văn Trường giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655; Gia Lai bố trí hơn 239 tỷ đồng triển khai giáo dục STEM năm 2026; Cơ sở bán quần áo giả mạo nhãn hiệu bị phạt 46,5 triệu đồng…