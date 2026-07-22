Tin nhanh đầu ngày:
+ Truy điệu và an táng 3 liệt sĩ tại phường Hoài Nhơn Nam
+ Đại tá Lê Văn Trường giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655
+ Gia Lai bố trí hơn 239 tỷ đồng triển khai giáo dục STEM năm 2026
+ Công bố quyết định thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai
+ Cơ sở bán quần áo giả mạo nhãn hiệu bị phạt 46,5 triệu đồng
Nhịp sống hôm nay:
+ Xã Ia Pnôn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi
+ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khám miễn phí cho trẻ em có dị tật bẩm sinh
Câu chuyện thể thao:
+ Đội U11 tỉnh Gia Lai tranh tài tại Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc
+ Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026
Sống khỏe: Đậu đen hầm với nước dừa giúp kiểm soát đường huyết
Thời tiết hôm nay: Thời tiết tỉnh Gia Lai phổ biến ít mây, trời nắng nóng