(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chuẩn bị đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ; Dự kiến HSSV khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng; Xã Tây Sơn tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính; Quần thể kim giao núi đất lớn nhất Việt Nam ở Kon Chư Răng...