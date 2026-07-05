Tin nhanh đầu ngày:
+ Chuẩn bị đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ
+ Dự kiến học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng
+ Xã Tây Sơn tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính
+ Quần thể kim giao núi đất lớn nhất Việt Nam ở Kon Chư Răng
+ Gia Lai đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số
Nhịp sống hôm nay:
+ Gia Lai: Phát hiện cua cạn kích thước lớn tại Quy Hòa, nghi là cua xe tăng
+ Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm
Câu chuyện thể thao:
+ 19 võ sĩ Gia Lai tham gia Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026
+ Đội tuyển bóng ném bãi biển Gia Lai thắng trận ra quân
Sống khỏe: Cua biển và cua đồng: Loại nào giàu dinh dưỡng hơn?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa giông, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng