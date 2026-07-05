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Chuẩn bị đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ

Chuẩn bị đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chuẩn bị đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ; Dự kiến HSSV khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng; Xã Tây Sơn tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính; Quần thể kim giao núi đất lớn nhất Việt Nam ở Kon Chư Răng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chuẩn bị đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ

+ Dự kiến học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng

+ Xã Tây Sơn tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

+ Quần thể kim giao núi đất lớn nhất Việt Nam ở Kon Chư Răng

+ Gia Lai đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số

07:10

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia Lai: Phát hiện cua cạn kích thước lớn tại Quy Hòa, nghi là cua xe tăng

+ Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

09:43

Câu chuyện thể thao:

+ 19 võ sĩ Gia Lai tham gia Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026

+ Đội tuyển bóng ném bãi biển Gia Lai thắng trận ra quân

12:37

Sống khỏe: Cua biển và cua đồng: Loại nào giàu dinh dưỡng hơn?

14:04

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa giông, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

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