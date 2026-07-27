Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân người có công
+ Tuổi trẻ Gia Lai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ III
+ Đông đảo giới trẻ Gia Lai tham dự bài giảng đại chúng về thiên văn và không gian
+ Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn trao giải cuộc thi “Nhà Hùng biện nhí” 2026
+ Trung tâm Y tế Chư Prông khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân xã Ia Púch
Nhịp sống hôm nay: Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai để lừa đảo
Sắc màu Việt: “Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm
Sống khỏe: Nước đá có phải thủ phạm gây đau họng?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông cục bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vào chiều tối