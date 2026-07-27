Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; Tuổi trẻ Gia Lai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ III; Đông đảo giới trẻ Gia Lai tham dự bài giảng đại chúng về thiên văn và không gian...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:16

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân người có công

+ Tuổi trẻ Gia Lai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ III

+ Đông đảo giới trẻ Gia Lai tham dự bài giảng đại chúng về thiên văn và không gian

+ Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn trao giải cuộc thi “Nhà Hùng biện nhí” 2026

+ Trung tâm Y tế Chư Prông khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân xã Ia Púch

09:40

Nhịp sống hôm nay: Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai để lừa đảo

11:06

Sắc màu Việt: “Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

12:52

Sống khỏe: Nước đá có phải thủ phạm gây đau họng?

14:35

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông cục bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vào chiều tối

null