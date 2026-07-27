Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; Tuổi trẻ Gia Lai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ III; Đông đảo giới trẻ Gia Lai tham dự bài giảng đại chúng về thiên văn và không gian...