Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Thử nghiệm tour du lịch học đường tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Thử nghiệm tour du lịch học đường tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc qua “Ngày Văn hóa Việt Nam”; Phù Mỹ Đông tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; Chuyên trang Welcome to Gia Lai đạt giải B sản phẩm Báo chí ấn tượng; Thử nghiệm tour du lịch học đường tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:54

Tin nhanh đầu ngày:

+ Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc qua “Ngày Văn hóa Việt Nam”

+ Phù Mỹ Đông tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

+ Chuyên trang Welcome to Gia Lai đạt giải B sản phẩm Báo chí ấn tượng

+ VNeID bổ sung tính năng kiểm tra hiệu lực thẻ căn cước qua mã QR

+ Công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong báo chí

+ Chưa điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió

+ Hơn 600 học sinh tham gia Ngày hội trải nghiệm mùa hè

09:15

Nhịp sống hôm nay:

+ Đưa thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt về xã đảo Nhơn Châu

10:13

Sắc màu Việt: Thử nghiệm tour du lịch học đường tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

11:51

Sống khỏe: Ngâm chân bằng lá lốt: Thói quen đơn giản mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

13:36

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa giông

null