(GLO)- Bản tin có các nội dung: Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc qua “Ngày Văn hóa Việt Nam”; Phù Mỹ Đông tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; Chuyên trang Welcome to Gia Lai đạt giải B sản phẩm Báo chí ấn tượng; Thử nghiệm tour du lịch học đường tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh...