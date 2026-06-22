Tin nhanh đầu ngày:
+ Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc qua “Ngày Văn hóa Việt Nam”
+ Phù Mỹ Đông tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
+ Chuyên trang Welcome to Gia Lai đạt giải B sản phẩm Báo chí ấn tượng
+ VNeID bổ sung tính năng kiểm tra hiệu lực thẻ căn cước qua mã QR
+ Công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong báo chí
+ Chưa điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió
+ Hơn 600 học sinh tham gia Ngày hội trải nghiệm mùa hè
Nhịp sống hôm nay:
+ Đưa thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt về xã đảo Nhơn Châu
Sắc màu Việt: Thử nghiệm tour du lịch học đường tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
Sống khỏe: Ngâm chân bằng lá lốt: Thói quen đơn giản mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa giông