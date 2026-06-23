Tin nhanh đầu ngày:
+ Ông Nguyễn Khắc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai
+ Gia Lai triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách với tổng vốn dự kiến 810 tỷ đồng
+ Công nhận kết quả đấu giá dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh
+ Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức lớp học hè cho học sinh khu vực biên giới
+ 125 công trình cấp nước tập trung không còn hoạt động
+ 150 người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại xã Đak Pơ
+ Livestream bán hàng: Bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7
Nhịp sống hôm nay:
+ Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão
Sắc màu Việt: Độc đáo món bánh tráng cá cơm làng Dăng
Sống khỏe: Những ai nên ăn trứng hấp ngải cứu thường xuyên?
Thời tiết hôm nay: Khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng