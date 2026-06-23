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Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão

Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách với tổng vốn dự kiến 810 tỷ đồng; Công nhận kết quả đấu giá dự án KDC đường Lương Thạnh; Livestream bán hàng bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7; Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ông Nguyễn Khắc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai

+ Gia Lai triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách với tổng vốn dự kiến 810 tỷ đồng

+ Công nhận kết quả đấu giá dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh

+ Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức lớp học hè cho học sinh khu vực biên giới

+ 125 công trình cấp nước tập trung không còn hoạt động

+ 150 người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại xã Đak Pơ

+ Livestream bán hàng: Bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7

09:38

Nhịp sống hôm nay:

+ Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão

10:50

Sắc màu Việt: Độc đáo món bánh tráng cá cơm làng Dăng

12:37

Sống khỏe: Những ai nên ăn trứng hấp ngải cứu thường xuyên?

14:05

Thời tiết hôm nay: Khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng

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