(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách với tổng vốn dự kiến 810 tỷ đồng; Công nhận kết quả đấu giá dự án KDC đường Lương Thạnh; Livestream bán hàng bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7; Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão.