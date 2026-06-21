(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án trọng điểm ở khu vực Tây Gia Lai; Phát động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc...