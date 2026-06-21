Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án trọng điểm ở khu vực Tây Gia Lai
+ 14 dự án mới bổ sung hơn 13.600 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai
+ Phát động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc
+ Khảo sát các điểm đến tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch tàu biển
+ Tổ chức chương trình Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống
+ 25 nghệ nhân Gia Lai tham gia các hoạt động “Ngày hội gia đình” tại Hà Nội
Nhịp sống hôm nay:
+ Cà phê tiến sát mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu đồng loạt giảm trên diện rộng
+ Tiếp nhận 129 đơn vị máu an toàn tại cụm khu vực Kbang
Câu chuyện thể thao: Frisbee thu hút giới trẻ phố Núi
Sống khỏe: Cá chép mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mẹ bầu
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng cục bộ ở Trung Bộ, đề phòng mưa giông chiều tối