Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án trọng điểm ở khu vực Tây Gia Lai; Phát động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:12

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án trọng điểm ở khu vực Tây Gia Lai

+ 14 dự án mới bổ sung hơn 13.600 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai

+ Phát động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc

+ Khảo sát các điểm đến tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch tàu biển

+ Tổ chức chương trình Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

+ 25 nghệ nhân Gia Lai tham gia các hoạt động “Ngày hội gia đình” tại Hà Nội

10:40

Nhịp sống hôm nay:

+ Cà phê tiến sát mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu đồng loạt giảm trên diện rộng

+ Tiếp nhận 129 đơn vị máu an toàn tại cụm khu vực Kbang

12:43

Câu chuyện thể thao: Frisbee thu hút giới trẻ phố Núi

14:33

Sống khỏe: Cá chép mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mẹ bầu

15:31

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng cục bộ ở Trung Bộ, đề phòng mưa giông chiều tối

null