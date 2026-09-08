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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai dự kiến triển khai gần 19.000 căn nhà ở xã hội

+ Gần 50 nhà khoa học tham dự Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6

+ Gia Lai công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

+ Sẵn sàng cho thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

+ Hoài Nhơn Tây khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công mới, trang bị Robot AI hỗ trợ người dân