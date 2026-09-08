Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai dự kiến triển khai gần 19.000 căn nhà ở xã hội
+ Gần 50 nhà khoa học tham dự Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6
+ Gia Lai công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
+ Sẵn sàng cho thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai
+ Hoài Nhơn Tây khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công mới, trang bị Robot AI hỗ trợ người dân
Nhịp sống hôm nay: Chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân sẽ được trao giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”
Câu chuyện thể thao: Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tạo nền tảng từ phong trào cơ sở
Sống khỏe: Trà hoa nhài có tốt cho sức khỏe như thế nào?
Thời tiết hôm nay: Thời tiết 8-9: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa giông