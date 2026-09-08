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Sẵn sàng cho thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

Sẵn sàng cho thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai dự kiến triển khai gần 19.000 căn nhà ở xã hội; Gia Lai công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; Sẵn sàng cho thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai dự kiến triển khai gần 19.000 căn nhà ở xã hội

+ Gần 50 nhà khoa học tham dự Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6

+ Gia Lai công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

+ Sẵn sàng cho thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

+ Hoài Nhơn Tây khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công mới, trang bị Robot AI hỗ trợ người dân

08:41

Nhịp sống hôm nay: Chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân sẽ được trao giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”

10:08

Câu chuyện thể thao: Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tạo nền tảng từ phong trào cơ sở

12:19

Sống khỏe: Trà hoa nhài có tốt cho sức khỏe như thế nào?

13:29

Thời tiết hôm nay: Thời tiết 8-9: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa giông

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