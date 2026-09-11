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Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư

Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gần 2.400 hồ sơ, tài liệu được rà soát, thống kê phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm; Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư; Gia Lai cấp và tạm cấp hơn 1.046 tỷ đồng thực hiện chính sách BHYT, BHXH tự nguyện...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gần 2.400 hồ sơ, tài liệu được rà soát, thống kê phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm

+ Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư

+ Gia Lai nghiên cứu điện gió tự chủ, bay tầm thấp cho cảng Phù Mỹ

+ Gia Lai cấp và tạm cấp hơn 1.046 tỷ đồng thực hiện chính sách BHYT, BHXH tự nguyện

+ Tổ chức chương trình “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” tại làng Vĩnh An

+ Bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026

11:33

Nhịp sống hôm nay:

+ Từ 15 giờ ngày 10-9, xăng E5 RON 92 tăng 1.260 đồng/lít

+ Sáng 10-9 vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

14:11

Câu chuyện thể thao: 3 cầu thủ HAGL được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U16 Quốc gia

15:30

Sống khỏe: 5 đồ uống có thể giúp gan khỏe hơn

16:50

Thời tiết hôm nay: Khu vực Gia Lai trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông

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