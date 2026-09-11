(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gần 2.400 hồ sơ, tài liệu được rà soát, thống kê phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm; Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư; Gia Lai cấp và tạm cấp hơn 1.046 tỷ đồng thực hiện chính sách BHYT, BHXH tự nguyện...