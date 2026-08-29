Tin nhanh đầu ngày:
+ Số biên chế giáo viên dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 xuống còn 43.267 người
+ Miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị cung cấp suất ăn học sinh, sinh viên
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An
+ Tỉnh đoàn Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII
+ Gia Lai chủ động phòng cháy rừng trước nguy cơ El Nino kéo dài
+ Ra mắt mô hình “Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú”
Nhịp sống hôm nay: Bầu Đức thưởng nóng đội bóng đá nữ xã Đak Đoa 100 triệu đồng
Sắc màu Việt: Làng biển Nhơn Hải mở hội bài chòi mừng Tết Độc lập
Sống khỏe: Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn các loại trái cây nào?
Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và tối có mưa rào, giông rải rác