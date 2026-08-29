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Số biên chế giáo viên dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 xuống còn 43.267 người

Số biên chế giáo viên dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 xuống còn 43.267 người

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Số biên chế giáo viên dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 xuống còn 43.267 người; Miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị cung cấp suất ăn học sinh, sinh viên; Bầu Đức thưởng nóng đội bóng đá nữ xã Đak Đoa 100 triệu đồng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Số biên chế giáo viên dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 xuống còn 43.267 người

+ Miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị cung cấp suất ăn học sinh, sinh viên

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An

+ Tỉnh đoàn Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII

+ Gia Lai chủ động phòng cháy rừng trước nguy cơ El Nino kéo dài

+ Ra mắt mô hình “Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú”

09:23

Nhịp sống hôm nay: Bầu Đức thưởng nóng đội bóng đá nữ xã Đak Đoa 100 triệu đồng

10:43

Sắc màu Việt: Làng biển Nhơn Hải mở hội bài chòi mừng Tết Độc lập

11:57

Sống khỏe: Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn các loại trái cây nào?

13:16

Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và tối có mưa rào, giông rải rác

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