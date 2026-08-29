(GLO)- Bản tin có nội dung: Số biên chế giáo viên dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 xuống còn 43.267 người; Miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị cung cấp suất ăn học sinh, sinh viên; Bầu Đức thưởng nóng đội bóng đá nữ xã Đak Đoa 100 triệu đồng...