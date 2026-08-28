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6 ngày 5 đêm khám phá “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng”

6 ngày 5 đêm khám phá “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng”

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Trao Huy hiệu Đảng cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Thí sinh Gia Lai là 1 trong 10 thí sinh giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên toàn quốc; 6 ngày 5 đêm khám phá “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng”...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Trao Huy hiệu Đảng cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung

+ Thí sinh Gia Lai là 1 trong 10 thí sinh giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên toàn quốc

+ Kỷ niệm 119 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn

+ Lấy mẫu sinh phẩm tại mộ liệt sĩ, phát hiện di vật khắc tên “PHIU”

+ Ia Rsai ra mắt mô hình "Chi hội số", "Gia đình số"

+ Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

09:39

Nhịp sống hôm nay:

+ Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt gần khu vực cháy thực bì

11:43

Sắc màu Việt: 6 ngày 5 đêm khám phá “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng”

13:35

Sống khỏe: Nên uống nước ấm vào thời điểm nào trong ngày?

14:50

Thời tiết hôm nay: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng

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