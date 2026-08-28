Tin nhanh đầu ngày:
+ Trao Huy hiệu Đảng cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung
+ Thí sinh Gia Lai là 1 trong 10 thí sinh giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên toàn quốc
+ Kỷ niệm 119 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn
+ Lấy mẫu sinh phẩm tại mộ liệt sĩ, phát hiện di vật khắc tên “PHIU”
+ Ia Rsai ra mắt mô hình "Chi hội số", "Gia đình số"
+ Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20
Nhịp sống hôm nay:
+ Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt gần khu vực cháy thực bì
Sắc màu Việt: 6 ngày 5 đêm khám phá “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng”
Sống khỏe: Nên uống nước ấm vào thời điểm nào trong ngày?
Thời tiết hôm nay: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng