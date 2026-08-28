(GLO)- Bản tin có các nội dung: Trao Huy hiệu Đảng cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Thí sinh Gia Lai là 1 trong 10 thí sinh giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên toàn quốc; 6 ngày 5 đêm khám phá “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng”...