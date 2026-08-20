Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ
+ Không làm phát sinh cấp quản lý trung gian sau sắp xếp trường học
+ Gia Lai dự kiến xây dựng gần 50.000 căn nhà giai đoạn 2026-2030
+ 45 thủy điện chủ động bảo đảm an toàn hồ đập mùa mưa bão
+ Hơn 150 tư liệu, hiện vật sẽ được trưng bày tại triển lãm “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”
+ Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia
Nhịp sống hôm nay:
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 24 cá thể động vật quý, hiếm về môi trường tự nhiên
Sắc màu Việt: “Tổ quốc trong tim” 2026: Khi tình yêu Tổ quốc được kể bằng âm nhạc
Sống khỏe: Đừng hiểu lầm về gạo lứt khi ăn kiêng
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, Trung Bộ có nơi nắng nóng