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Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ

Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ; Không làm phát sinh cấp quản lý trung gian sau sắp xếp trường học; Gia Lai dự kiến xây dựng gần 50.000 căn nhà giai đoạn 2026-2030...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ

+ Không làm phát sinh cấp quản lý trung gian sau sắp xếp trường học

+ Gia Lai dự kiến xây dựng gần 50.000 căn nhà giai đoạn 2026-2030

+ 45 thủy điện chủ động bảo đảm an toàn hồ đập mùa mưa bão

+ Hơn 150 tư liệu, hiện vật sẽ được trưng bày tại triển lãm “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

+ Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia

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