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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ

+ Không làm phát sinh cấp quản lý trung gian sau sắp xếp trường học

+ Gia Lai dự kiến xây dựng gần 50.000 căn nhà giai đoạn 2026-2030

+ 45 thủy điện chủ động bảo đảm an toàn hồ đập mùa mưa bão

+ Hơn 150 tư liệu, hiện vật sẽ được trưng bày tại triển lãm “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

+ Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia