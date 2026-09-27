Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 11 phương thức xét tuyển đại học
+ Gia Lai đạt kỷ lục mới về số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh
+ Xã Al Bá ra mắt mô hình nông dân bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu
+ Hơn 200 vận động viên tranh tài hội thi thể thao các dân tộc thiểu số xã Chư Pưh mở rộng
+ Từ ngày 1-3-2027, sát hạch lái xe ô tô đường trường tối thiểu 5 km, gồm 12 bài bắt buộc
+ Hơn 3,76 triệu trường hợp vi phạm giao thông trong 9 tháng
Nhịp sống hôm nay: Thôn O2 chính thức có sóng mạng internet
Sắc màu Việt: 950 năm Quốc Tử Giám - tôn vinh đạo học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến
Sống khỏe: Gấc lên men: Thêm tiềm năng cho sức khỏe đường ruột
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi có mưa giông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh