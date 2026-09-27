(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 11 phương thức xét tuyển đại học; Gia Lai đạt kỷ lục mới về số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh; Xã Al Bá ra mắt mô hình nông dân bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Thôn O2 chính thức có sóng mạng internet...