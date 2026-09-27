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Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 11 phương thức xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 11 phương thức xét tuyển đại học

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 11 phương thức xét tuyển đại học; Gia Lai đạt kỷ lục mới về số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh; Xã Al Bá ra mắt mô hình nông dân bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Thôn O2 chính thức có sóng mạng internet...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 11 phương thức xét tuyển đại học

+ Gia Lai đạt kỷ lục mới về số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh

+ Xã Al Bá ra mắt mô hình nông dân bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Hơn 200 vận động viên tranh tài hội thi thể thao các dân tộc thiểu số xã Chư Pưh mở rộng

+ Từ ngày 1-3-2027, sát hạch lái xe ô tô đường trường tối thiểu 5 km, gồm 12 bài bắt buộc

+ Hơn 3,76 triệu trường hợp vi phạm giao thông trong 9 tháng

10:01

Nhịp sống hôm nay: Thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

11:11

Sắc màu Việt: 950 năm Quốc Tử Giám - tôn vinh đạo học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến

13:46

Sống khỏe: Gấc lên men: Thêm tiềm năng cho sức khỏe đường ruột

14:57

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi có mưa giông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

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