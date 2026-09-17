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Đức Long Gia Lai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng

Đức Long Gia Lai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Đảng ủy xã Đăk Song; Đức Long Gia Lai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng; Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quỹ phụ huynh... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Đảng ủy xã Đăk Song

+ Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

+ Đức Long Gia Lai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 740 tỷ đồng tại đường Nguyễn Văn Linh

+ Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quỹ phụ huynh

+ Phường Thống Nhất xét duyệt 2.200 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2027

+ Đề xuất xử phạt 10 triệu đồng hai cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

11:02

Nhịp sống hôm nay: Làm rõ trách nhiệm vụ chặt hạ 15 cây xanh tại xã Hbông cũ

12:24

Sắc màu Việt: Lan tỏa văn hóa Việt qua nền tảng số với "Chương trình Bản sắc"

13:41

Sống khỏe: Uống ca cao thế nào để tốt cho sức khỏe?

14:52

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Gia Lai có mưa rào và giông

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