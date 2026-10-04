Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng; Đảng ủy xã Hội Sơn kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; Ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”; Trại sáng tạo số và Vòng Chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:00

Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

+ Đảng ủy xã Hội Sơn kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao

+ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 36

+ Ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”

+ Khai mạc Trại sáng tạo số và Vòng Chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026

+ Công an xã Ia Pa xác minh vụ “gặt nhầm” ruộng lúa

09:15

Nhịp sống hôm nay: Tặng xe đạp điện cho học sinh nghèo ở xã Pờ Tó

10:13

Sắc màu Việt: Di sản văn hóa thế giới hội tụ giữa lòng Hà Nội

12:06

Sống khỏe: 6 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe từ đậu đen

13:25

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào

null