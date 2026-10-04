(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng; Đảng ủy xã Hội Sơn kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; Ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”; Trại sáng tạo số và Vòng Chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.