Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng
+ Đảng ủy xã Hội Sơn kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao
+ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 36
+ Ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”
+ Khai mạc Trại sáng tạo số và Vòng Chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026
+ Công an xã Ia Pa xác minh vụ “gặt nhầm” ruộng lúa
Nhịp sống hôm nay: Tặng xe đạp điện cho học sinh nghèo ở xã Pờ Tó
Sắc màu Việt: Di sản văn hóa thế giới hội tụ giữa lòng Hà Nội
Sống khỏe: 6 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe từ đậu đen
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào