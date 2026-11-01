(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện đến tháng 3-2027; Hơn 866 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với Sân bay Phù Cát; Xã Tuy Phước khánh thành 3 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng...