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Hơn 866 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với Sân bay Phù Cát

Hơn 866 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với Sân bay Phù Cát

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG HOÀI THƯƠNG HOÀI THƯƠNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện đến tháng 3-2027; Hơn 866 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với Sân bay Phù Cát; Xã Tuy Phước khánh thành 3 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện đến tháng 3-2027

+ Hơn 866 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với Sân bay Phù Cát

+ Xã Tuy Phước khánh thành 3 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng

+ Công an phường Tam Quan ra mắt mô hình “Móc khóa An ninh số - Một chạm, vạn tiện ích”

+ Kiểm tra gần 80 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại Pleiku

10:14

Nhịp sống hôm nay: Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

12:05

Sắc màu Việt: Gia Lai có 2 tác giả đạt giải cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

14:23

Sống khỏe: Lợi ích của việc đi bộ 10 phút sau khi ăn tối

16:00

Thời tiết hôm nay: Phía Tây Gia Lai ít mưa, phía Đông có thể có mưa rào

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