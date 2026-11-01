Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện đến tháng 3-2027
+ Hơn 866 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với Sân bay Phù Cát
+ Xã Tuy Phước khánh thành 3 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng
+ Công an phường Tam Quan ra mắt mô hình “Móc khóa An ninh số - Một chạm, vạn tiện ích”
+ Kiểm tra gần 80 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại Pleiku
Nhịp sống hôm nay: Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học
Sắc màu Việt: Gia Lai có 2 tác giả đạt giải cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV
Sống khỏe: Lợi ích của việc đi bộ 10 phút sau khi ăn tối
Thời tiết hôm nay: Phía Tây Gia Lai ít mưa, phía Đông có thể có mưa rào