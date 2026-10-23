(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 làm việc với UBND tỉnh Gia Lai; Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11; Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải các cuộc thi và giải thưởng báo chí năm 2026...