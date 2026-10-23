Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 làm việc với UBND tỉnh Gia Lai
+ Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi
+ Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11
+ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải các cuộc thi và giải thưởng báo chí năm 2026
+ Tham vấn dự án nâng cao năng lực hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi
+ Gia Lai phấn đấu hoàn thành hơn 5.760 chỉ tiêu tuyển quân năm 2027
Nhịp sống hôm nay: Tổ Công nghệ số xã Lơ Pang hỗ trợ chuyển đổi số tại nhà dân
Sắc màu Việt: Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc
Sống khỏe: Người mắc cúm A có nên uống nước tía tô?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 18-30°C