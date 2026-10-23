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Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11

Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG HẢI HÀ HẢI HÀ

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 làm việc với UBND tỉnh Gia Lai; Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11; Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải các cuộc thi và giải thưởng báo chí năm 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

+ Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

+ Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước 30-11

+ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải các cuộc thi và giải thưởng báo chí năm 2026

+ Tham vấn dự án nâng cao năng lực hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi

+ Gia Lai phấn đấu hoàn thành hơn 5.760 chỉ tiêu tuyển quân năm 2027

10:29

Nhịp sống hôm nay: Tổ Công nghệ số xã Lơ Pang hỗ trợ chuyển đổi số tại nhà dân

11:12

Sắc màu Việt: Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

12:41

Sống khỏe: Người mắc cúm A có nên uống nước tía tô?

14:18

Thời tiết hôm nay: Gia Lai, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 18-30°C

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