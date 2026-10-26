(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đầu tư 150 tỷ đồng để xây dựng đập dâng sông Kim Sơn; Chủ tịch Tập đoàn Lavazza thăm nông trại cà phê hữu cơ tại Gia Lai; Trên 9.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Gia Lai; Ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai...