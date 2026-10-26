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Gia Lai đầu tư 150 tỷ đồng để xây dựng đập dâng sông Kim Sơn

Gia Lai đầu tư 150 tỷ đồng để xây dựng đập dâng sông Kim Sơn

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH DIỆN MINH DIỆN HOÀI THƯƠNG HOÀI THƯƠNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đầu tư 150 tỷ đồng để xây dựng đập dâng sông Kim Sơn; Chủ tịch Tập đoàn Lavazza thăm nông trại cà phê hữu cơ tại Gia Lai; Trên 9.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Gia Lai; Ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai đầu tư 150 tỷ đồng để xây dựng đập dâng sông Kim Sơn

+ Chủ tịch Tập đoàn Lavazza thăm nông trại cà phê hữu cơ tại Gia Lai

+ Trên 9.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Gia Lai

+ Ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai

+ Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin

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