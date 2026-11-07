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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai sẽ cải tạo tổng thể địa hình núi Một nhưng không san phẳng

+ Khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

+ Đak Đoa thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã

+ Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học tại các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ

+ Ia Dom biểu dương các tập thể, cá nhân về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ