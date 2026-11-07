Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai sẽ cải tạo tổng thể địa hình núi Một nhưng không san phẳng
+ Khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng
+ Đak Đoa thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã
+ Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học tại các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ
+ Ia Dom biểu dương các tập thể, cá nhân về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Nhịp sống hôm nay: Hỗ trợ hơn 900 triệu đồng triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu
Sắc màu Việt: Khơi dậy tình yêu văn hóa Jrai qua “Điểm hẹn di sản”
Sống khỏe: Đi bộ thể dục vào buổi sáng hay buổi chiều tốt hơn?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai không có mưa, nhiệt độ từ 20-32 độ C