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Gia Lai sẽ cải tạo tổng thể địa hình núi Một nhưng không san phẳng

Gia Lai sẽ cải tạo tổng thể địa hình núi Một nhưng không san phẳng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai sẽ cải tạo tổng thể địa hình núi Một nhưng không san phẳng; Khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; Đak Đoa thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai sẽ cải tạo tổng thể địa hình núi Một nhưng không san phẳng

+ Khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

+ Đak Đoa thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã

+ Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học tại các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ

+ Ia Dom biểu dương các tập thể, cá nhân về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

08:45

Nhịp sống hôm nay: Hỗ trợ hơn 900 triệu đồng triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu

10:03

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