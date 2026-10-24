(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Đức; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi; Bộ GD&ĐT lấy ý kiến phương án thi lớp 10 chỉ với Toán, Văn...