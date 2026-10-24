Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Đức
+ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi
+ Bộ GD&ĐT lấy ý kiến phương án thi lớp 10 chỉ với Toán, Văn
+ Phường Thống Nhất đưa nông sản và thổ cẩm Jrai lên sàn thương mại điện tử
+ Thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026
Nhịp sống hôm nay: Đặc sản Gia Lai được quảng bá tại Hà Nội
Câu chuyện thể thao: Điền kinh Gia Lai hướng đến chinh phục thử thách mới
Sống khỏe: Ăn nhiều cơm có phải nguyên nhân gây béo phì?
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ đề phòng mưa rào, giông tại một số nơi