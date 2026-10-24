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Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến phương án thi lớp 10 chỉ với Toán, Văn

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến phương án thi lớp 10 chỉ với Toán, Văn

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI LỆ LAN LỆ LAN TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Đức; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi; Bộ GD&ĐT lấy ý kiến phương án thi lớp 10 chỉ với Toán, Văn...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Đức

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

+ Bộ GD&ĐT lấy ý kiến phương án thi lớp 10 chỉ với Toán, Văn

+ Phường Thống Nhất đưa nông sản và thổ cẩm Jrai lên sàn thương mại điện tử

+ Thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026

08:26

Nhịp sống hôm nay: Đặc sản Gia Lai được quảng bá tại Hà Nội

09:57

Câu chuyện thể thao: Điền kinh Gia Lai hướng đến chinh phục thử thách mới

11:50

Sống khỏe: Ăn nhiều cơm có phải nguyên nhân gây béo phì?

13:23

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ đề phòng mưa rào, giông tại một số nơi

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