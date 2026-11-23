(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng mang tính khả thi cao; Phường Tam Quan đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Chiến thắng Đồng Khô năm 1966; Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Jrai từ những trải nghiệm.