Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng mang tính khả thi cao
+ Phường Tam Quan đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Chiến thắng Đồng Khô năm 1966
+ Phạm Thị Hồng Lệ lập cú đúp huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
+ Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn, Hội cấp xã”
Nhịp sống hôm nay:
+ Tiếp nhận 255 đơn vị máu tại chương trình “Giọt hồng yêu thương”
+ Tặng 100 tấn xi măng để nâng cấp cơ sở vật chất cho 1 trường học tại Phú Thiện
Sắc màu Việt: Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Jrai từ những trải nghiệm
Sống khỏe: Luộc khoai tây, để lạnh trước khi ăn: Cách giúp giảm tác động đến đường huyết
Thời tiết hôm nay: Khu vực tỉnh Gia Lai phổ biến có mây, ít khả năng xảy ra mưa