Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng
+ Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai
+ 200 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến
+ Xã Kbang hoàn thành rà soát dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê
+ Phường Pleiku khai giảng lớp truyền dạy di sản nghề dệt truyền thống của người Jrai
Nhịp sống hôm nay: 15 gian hàng tham gia Ngày hội trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Phú Thiện
Sắc màu Việt: Du lịch văn hóa trong kỷ nguyên số
Sống khỏe: Vì sao cơ thể cần vitamin K?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ và Tây Nguyên đề phòng mưa giông