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Gia Lai thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng

Gia Lai thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MAI TRANG MAI TRANG MINH DIỆN MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng; Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai; 200 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng

+ Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

+ 200 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến

+ Xã Kbang hoàn thành rà soát dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê

+ Phường Pleiku khai giảng lớp truyền dạy di sản nghề dệt truyền thống của người Jrai

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