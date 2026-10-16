(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký gần 200 nghìn tỷ đồng; Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai; 200 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến...