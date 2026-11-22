(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chỉ người từ đủ 18 tuổi được đăng ký hiến tạng; Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được mua 1 căn nhà ở xã hội; Gia Lai đề nghị hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng di dời khẩn cấp 290 hộ dân vùng thiên tai; Gia Lai khép lại Năm Du lịch quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội vào tối 6-12...