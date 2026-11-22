Tin nhanh đầu ngày:
+ Chỉ người từ đủ 18 tuổi được đăng ký hiến tạng
+ Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được mua 1 căn nhà ở xã hội
+ Gia Lai đề nghị hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng di dời khẩn cấp 290 hộ dân vùng thiên tai
+ Gia Lai khép lại Năm Du lịch quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội vào tối 6-12
+ Lơ Pang trao 31 bộ huy chương tại hội thi thể thao các dân tộc thiểu số
Nhịp sống hôm nay: Sôi nổi Hội thi “Hương vị Quy Nhơn Đông - Gắn kết cộng đồng”
Sắc màu Việt: Phục dựng Lễ báo hiếu của người Jrai
Sống khỏe: Người trung niên nên ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai tiếp tục có mưa rào rải rác