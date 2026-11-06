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HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm

HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm; Phường Quy Nhơn tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống ở địa phương; Gia Lai ghi nhận gần 700 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm

+ Phường Quy Nhơn tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống ở địa phương

+ 80 học viên tham gia tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm phát triển văn hóa

+ Gia Lai ghi nhận gần 700 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

+ Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

09:27

Nhịp sống hôm nay: Nhiều bệnh nhân ung thư được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

10:30

Sắc màu Việt:

+ Gia Lai hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc

+ Xã Ya Hội phục dựng Lễ cúng Sơmă Kơcham của đồng bào Bahnar

13:05

Sống khỏe: Người bị gout có nên ăn nhiều hải sản?

14:24

Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng

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