(GLO)- Bản tin có các nội dung: HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm; Phường Quy Nhơn tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống ở địa phương; Gia Lai ghi nhận gần 700 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần...