Tin nhanh đầu ngày:
+ HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm
+ Phường Quy Nhơn tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống ở địa phương
+ 80 học viên tham gia tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm phát triển văn hóa
+ Gia Lai ghi nhận gần 700 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần
+ Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”
Nhịp sống hôm nay: Nhiều bệnh nhân ung thư được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai
Sắc màu Việt:
+ Gia Lai hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc
+ Xã Ya Hội phục dựng Lễ cúng Sơmă Kơcham của đồng bào Bahnar
Sống khỏe: Người bị gout có nên ăn nhiều hải sản?
Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng