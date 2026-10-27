Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Xã Gào đầu tư hệ thống camera AI hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự

Xã Gào đầu tư hệ thống camera AI hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG NHƯ QUỲNH NHƯ QUỲNH

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phấn đấu đưa Cụm công nghiệp Ia Grai hoạt động vào cuối năm 2026; Gia Lai tổ chức thi trực tuyến về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Gia Lai: Ra quân kiểm tra thị trường tại các sự kiện du lịch; Xã Gào đầu tư hệ thống camera AI hỗ trợ bảo đảm ANTT...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:10

Tin nhanh đầu ngày:

+ Phấn đấu đưa Cụm công nghiệp Ia Grai hoạt động vào cuối năm 2026

+ Gia Lai tổ chức thi trực tuyến về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

+ Gia Lai: Ra quân kiểm tra thị trường tại các sự kiện du lịch

+ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao quyết định về công tác cán bộ

+ Giá vé Giải bóng đá giao hữu U23 Quốc tế cao nhất 400 nghìn đồng

08:00

Nhịp sống hôm nay: Xã Gào đầu tư hệ thống camera AI hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự

09:25

Câu chuyện thể thao: Bình Định FC tìm cách vượt khó ở lượt về Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

11:04

Sống khỏe: Những ai không nên ăn thức ăn lên men?

12:45

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi

null