Xã Gào đầu tư hệ thống camera AI hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phấn đấu đưa Cụm công nghiệp Ia Grai hoạt động vào cuối năm 2026; Gia Lai tổ chức thi trực tuyến về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Gia Lai: Ra quân kiểm tra thị trường tại các sự kiện du lịch; Xã Gào đầu tư hệ thống camera AI hỗ trợ bảo đảm ANTT...