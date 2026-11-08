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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

+ Tổng Lãnh sự quán Trung Hoa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn

+ Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

+ 362 cán bộ, giáo viên dự tập huấn đồng giảng tiếng Anh lớp 1 cho các trường biên giới

+ Hơn 400 vận động viên tham gia Giải chạy bộ đồng hành xã Kon Gang