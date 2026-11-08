Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
+ Tổng Lãnh sự quán Trung Hoa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn
+ Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng
+ 362 cán bộ, giáo viên dự tập huấn đồng giảng tiếng Anh lớp 1 cho các trường biên giới
+ Hơn 400 vận động viên tham gia Giải chạy bộ đồng hành xã Kon Gang
Nhịp sống hôm nay: Yêu cầu di dời lồng bè ra khỏi khu vực dự án Thị Nại Eco Bay
Sắc màu Việt: Phục dựng lễ cúng Yă Pôm và cúng bến nước
Sống khỏe: 5 dấu hiệu báo hiệu cảnh báo sa sút trí tuệ
Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có nơi mưa trên 400 mm