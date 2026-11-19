Tin nhanh đầu ngày:
+ Quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 54 ngôi mộ tạm tại xã Ia Dom
+ 25 tuabin Nhà máy điện gió Yang Trung chính thức vận hành thương mại
+ Gia Lai có 114/135 xã, phường đạt được các tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét
+ Gần 500 học sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng trải nghiệm nghệ thuật cồng chiêng
Nhịp sống hôm nay:
+ Hỗ trợ thiệt hại cho 139 hộ dân bị nứt nhà dọc tuyến ĐH 26 qua xã Bình An
+ Chi trả hơn 2,2 tỷ đồng bồi thường cho ngư dân bị cháy tàu cá tại Tam Quan
Sắc màu Việt: "Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ"
Sống khỏe: Hạt chia giàu magie nhưng không phải “thuốc ngủ” tự nhiên
Thời tiết hôm nay: Gia Lai chịu ảnh hưởng không khí lạnh, biển động mạnh