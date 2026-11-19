(GLO)- Bản tin có các nội dung: Quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 54 ngôi mộ tạm tại xã Ia Dom; 25 tuabin Nhà máy điện gió Yang Trung chính thức vận hành thương mại; Hỗ trợ thiệt hại cho 139 hộ dân bị nứt nhà dọc tuyến ĐH 26 qua xã Bình An...