Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc)
+ Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn, chuyển sang thi theo 3 khối
+ Hơn 8.700 học sinh Gia Lai nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao
+ Khởi tố giám đốc công ty sản xuất răng giả thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng
Nhịp sống hôm nay: Khẩn cấp khắc phục tình trạng nước xoáy, chảy xiết qua thân đê sông Hà Thanh
Sắc màu Việt: Lan tỏa vẻ đẹp Gia Lai qua chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng
Sống khỏe: Nên uống gì sau bữa tối để tốt cho thận?
Thời tiết hôm nay: Phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to