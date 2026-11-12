(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc); Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn, chuyển sang thi theo 3 khối; Hơn 8.700 học sinh Gia Lai nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao...