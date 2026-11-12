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Hơn 8.700 học sinh Gia Lai nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao

Hơn 8.700 học sinh Gia Lai nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc); Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn, chuyển sang thi theo 3 khối; Hơn 8.700 học sinh Gia Lai nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc)

+ Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn, chuyển sang thi theo 3 khối

+ Hơn 8.700 học sinh Gia Lai nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao

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