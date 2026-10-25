(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đề xuất chủ trương thực hiện thí điểm hoạt động taxi bay không người lái; Khởi công Dự án Thủy điện Sê San 4A mở rộng; Giao hơn 8.600 m² đất triển khai Khu dân cư đường Lương Thạnh; Quy Nhơn United bùng nổ với 4 bàn thắng trên sân nhà...