Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai đề xuất chủ trương thực hiện thí điểm hoạt động taxi bay không người lái

Gia Lai đề xuất chủ trương thực hiện thí điểm hoạt động taxi bay không người lái

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG HẢI HÀ HẢI HÀ

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đề xuất chủ trương thực hiện thí điểm hoạt động taxi bay không người lái; Khởi công Dự án Thủy điện Sê San 4A mở rộng; Giao hơn 8.600 m² đất triển khai Khu dân cư đường Lương Thạnh; Quy Nhơn United bùng nổ với 4 bàn thắng trên sân nhà...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:20

Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai đề xuất chủ trương thực hiện thí điểm hoạt động taxi bay không người lái

+ Khởi công Dự án Thủy điện Sê San 4A mở rộng

+ Giao hơn 8.600 m² đất triển khai Khu dân cư đường Lương Thạnh

+ Ra mắt Hợp tác xã Tượng gỗ Tây Nguyên

+ Quy Nhơn United bùng nổ với 4 bàn thắng trên sân nhà

+ Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 450 người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mang Yang

09:49

Nhịp sống hôm nay: Gia Lai có 9 thiếu nhi được chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

11:10

Sắc màu Việt: Trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa tại tháp Đôi

12:34

Sống khỏe: Lá ổi có thực sự giúp đào thải axit uric?

14:17

Thời tiết hôm nay: Gia Lai ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

null