Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai đề xuất chủ trương thực hiện thí điểm hoạt động taxi bay không người lái
+ Khởi công Dự án Thủy điện Sê San 4A mở rộng
+ Giao hơn 8.600 m² đất triển khai Khu dân cư đường Lương Thạnh
+ Ra mắt Hợp tác xã Tượng gỗ Tây Nguyên
+ Quy Nhơn United bùng nổ với 4 bàn thắng trên sân nhà
+ Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 450 người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mang Yang
Nhịp sống hôm nay: Gia Lai có 9 thiếu nhi được chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Sắc màu Việt: Trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa tại tháp Đôi
Sống khỏe: Lá ổi có thực sự giúp đào thải axit uric?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai ngày nắng, đêm có mưa vài nơi