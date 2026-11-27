(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại phường Hoài Nhơn Đông và xã Phù Mỹ Đông; Gia Lai chủ động điều tiết đón lũ, tích nước phục vụ sản xuất; Ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Gia Lai; Gia Lai giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026...