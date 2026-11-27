Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại phường Hoài Nhơn Đông và xã Phù Mỹ Đông
+ Gia Lai chủ động điều tiết đón lũ, tích nước phục vụ sản xuất
+ Ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030
+ Gia Lai giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bàn giao công trình sửa chữa trường học, hỗ trợ bệnh nhi nghèo
Nhịp sống hôm nay: Giá xăng giảm lần thứ 6 liên tiếp, dầu diesel hạ gần 1.400 đồng/lít từ chiều 26-11
Sắc màu Việt: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bắt tay doanh nghiệp, KOL quảng bá du lịch Việt
Sống khỏe: Ngâm chân nước ấm với lá lốt có tác dụng gì?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai mưa lớn từ đêm 27-11, phía Đông tỉnh có nơi trên 400 mm