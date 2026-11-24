(GLO)- Bản tin có các nội dung: Văn hóa Gia Lai - từ cội nguồn bản sắc đến sức mạnh phát triển; Năm Du lịch quốc gia 2026 tạo đà để Gia Lai vươn xa; Triển khai chiến dịch 40 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư vùng thiên tai; Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Ia Dom...