(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió với tổng vốn hơn 10.522 tỷ đồng; Gia Lai sẽ có Trung tâm An ninh mạng hơn 131 tỷ đồng; 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng...