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Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió với tổng vốn hơn 10.522 tỷ đồng

Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió với tổng vốn hơn 10.522 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG THANH BÊ

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió với tổng vốn hơn 10.522 tỷ đồng; Gia Lai sẽ có Trung tâm An ninh mạng hơn 131 tỷ đồng; 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió với tổng vốn hơn 10.522 tỷ đồng

+ Gia Lai sẽ có Trung tâm An ninh mạng hơn 131 tỷ đồng

+ 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

+ Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

+ Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro

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Nhịp sống hôm nay: “Lớp học reo vui” về với các em học sinh Trường Tiểu học Ayun

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Thời tiết hôm nay: Gia Lai có mây, có mưa rào và giông vài nơi

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