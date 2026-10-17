Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió với tổng vốn hơn 10.522 tỷ đồng
+ Gia Lai sẽ có Trung tâm An ninh mạng hơn 131 tỷ đồng
+ 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng
+ Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp
+ Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Không gian văn hóa cồng chiêng xã Kông Chro
Nhịp sống hôm nay: “Lớp học reo vui” về với các em học sinh Trường Tiểu học Ayun
Sắc màu Việt: Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc trong quý IV năm 2026
Sống khỏe: Ăn dưa muối thế nào để hạn chế nguy cơ cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai có mây, có mưa rào và giông vài nơi